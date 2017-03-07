檢警破獲販毒集團 查扣92公斤、市價上億安非他命

2017-03-07 18:06

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北地檢署緝毒專組檢察官周懿君昨凌晨指揮內政部警政署刑事警察局偵查第四大隊會同其他司法警察機關，在新北市新莊區地區查獲徐嫌、黃嫌等2人，正在搬運內藏有第二級毒品甲基安非他命的鋼製模具，搜索扣得92.14公斤的安非他命、市價新台幣上億元，及鋼製模具9組、第二級毒品安非他命殘渣袋數10包、升降機、封裝機、砂輪機等物。

徐嫌、黃嫌今天下午依涉嫌運輸第二級毒品安非他命，移送新北檢複訊，檢方目前開庭中，檢方表示，持續指揮司法警察深入追查扣案毒品來源，積極打擊毒品犯罪，斷絕毒品危害。

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