黃越宏遭毆打 名嘴證實弟弟「討公道」但沒打人

2017-03-07 19:23

〔即時新聞／綜合報導〕法治時報社長黃越宏昨晚自稱遭人闖入辦公室毆打，並指打人者是資深媒體人劉益宏的弟弟。劉益宏今天證實，弟弟確實因為想幫哥哥「討公道」而去黃越宏的辦公室理論，但否認打人，他呼籲讓證據和證人說話。

劉益宏批黃 藉司法表演討生活

黃越宏昨向媒體表示，有男子闖入他的辦公室對他施暴，該男疑為資深媒體人劉益宏的弟弟，還嗆聲「什麼法官拿錢的有12%？你要讓我沒有辦法生活是不是？」，似乎不滿黃日前在政論節目指稱「12%司法官收賄」的相關言論。

劉益宏今天在臉書表示，「我上周四對黄越宏的公開警告，當時他正講完十二趴，公開替律師張靜聲援，打臉劉老大。難怪我弟弟背著我討公道！哈哈」，證實弟弟去找黃討公道。劉益宏說，他問弟弟為什麼去找黃理論、有没有出手打他，弟弟回稱，黃過去受哥哥照顧，卻公然叛祖，違反江湖道義和做人倫理，便打聽他的出没地點，當面了解。

但劉益宏說，弟弟稱有惻隱之心，又在學佛，沒有對黃動手，還說「我若有心堵住他打，他往哪裡躲？」劉益宏強調，他相信自己的弟弟，但一切需要證據和證人，應該向法治時報附近住戶查訪有無打鬥或爭吵情況，並要求黃出示「驗傷單」，讓真相大白。

劉益宏也批評黃越宏是「司法怪獸」，藉司法表演討生活，要讓他嚐嚐苦頭，「黃越宏聽好了，千萬不能臨陣脫逃，劉老大會讓你現出原形，付出代價。」

黃越宏出示驗傷單 批反動勢力囂張

另方面，黃越宏今天稍早也偕司法改革國是會議委員、律師張靜開記者會，出示驗傷單，指自己遭毆的部位是左臉頰及腹部。黃越宏也說，他只因為上節目提到敗類司法官，就受到暴力相向，被嗆「要害人家沒飯吃」，可見台灣司法界的反動力量有多大。他直呼，當記者以來第一次被這樣暴力對待，不能再讓這些反動勢力這麼囂張。