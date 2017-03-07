警方處理男子家暴 竟發現他擁槍持毒

2017-03-07 17:49

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市高姓男子6日晚間向高妻借車遭拒，夫妻倆爆發衝突，大溪警方獲報前往調解，發現高男將一把瓦斯手槍大剌剌地放在房間桌上，高男坦承擁槍，又被起出一把長獵槍、一把短獵槍，還有0.95公克安非他命，已被警方依法送辦。

警方說，高男（39歲）與高妻在大溪區三元一街的住家中，發生衝突，高妻撥打家暴專線，警方接獲轉報前往處理，卻發現桌上擺著一把瓦斯手槍。

高男坦承擁槍，禁不住警方追問，他又交出兩把槍，還有子彈兩顆，警方說，高男住處內又被搜出一包安非他命與毒品吸食器，已依毒品罪嫌與違反槍砲彈藥刀械管制條例，將他送辦。

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