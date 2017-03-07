粗心女掉手機在小黃上 多虧暖警助找回

2017-03-07 17:39

〔記者王冠仁／台北報導〕一名楊姓民眾日前在台北市林森北路搭計程車後，在車上後座發現一隻手機；他詢問司機，司機表示應該是上一位乘客遺留。楊男見義勇為，將手機拿去萬華分局昆明派出所。

萬華分局昆明街派出所警員黃奕淳當時受理此案，黃員起先試圖利用手機通訊錄聯絡失主領回，但因設有密碼未果。黃員再透過電信公司查詢手機SIM卡資料，經一番波折，終於循線聯繫上失主朱姓女子。

朱女事後前來領取手機時開心地說，手機中有許多與家人出遊的照片，都是珍貴且獨一無二的回憶，若找不回真的會非常懊惱與難過。