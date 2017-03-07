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疑患精神疾病旅客突抓狂 候機室裡打媽媽

2017-03-07  17:51

〔記者姚介修／桃園機場報導〕華航2期航站貴賓室再3月5日晚間10點9分時，發生一名施姓精神疾病旅客在候機時，和同行的母親起口角，除毆打媽媽，並激動地推翻旁邊桌椅揚言要殺害周邊旅客，此舉引起旅客驚慌，華航立即在10點16分報警，警方電話中了解狀況後，10點18分受理，10點22分趕到現場，不過到場時，這名男子情緒已經恢復正常。

不過，為讓旅客放心，男子的媽媽仍然辦理退關，這對母子原本預計搭乘3月5日華航第004班機前往美國舊金山，晚上10點9分施姓男子不知為何突然抓狂，與媽媽發生嚴重口角，也毆打自己的媽媽和阿姨，男子激動地推翻附近的桌椅，甚至威脅要殺害周邊的旅客，華航打電話報警，機場航警受理後，派出3名警力於4分鐘內趕到現場，警方到現場時，該男子已經恢復正常。

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