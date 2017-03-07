年近半百中國女跨海賣淫 自稱「這輩子只會這個」

2017-03-07 17:21

〔記者徐聖倫／新北報導〕昨日晚間，新北市深坑區阿柔洋遭查獲「天天開心」應召站，警方逮獲中國籍于姓女子，發現她已年近半百，還飄洋過海賺皮肉錢，她說，「我這輩子就只會這個」，讓警方聽完也只能搖頭嘆息。

警方也逮獲43歲馬夫黃志標，專門接送于女性交易。據了解，于女以1次4000元代價與男客性交易，警方循線埋伏，在汽車旅館外逮獲黃某、于女與男客，警方依妨害風化罪嫌將黃某、于女移送法辦，男客則依法開罰後請回。