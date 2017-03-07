酒駕渣男遭起底 不顧愛妻稚子在外嫖妓吃幼齒
〔即時新聞／綜合報導〕新北市新莊區中正路昨晚發生嚴重追撞車禍，駕照被吊扣的37歲蔡姓男子酒駕衝撞汽車待轉區，造成1死12傷的悲劇，今下午警方依公共危險、過失傷害、過失致死罪嫌將他移送新北地檢署；而蔡姓男子也遭媒體起底，除多次酒駕前科外，甚至不顧家中有愛妻幼子，與未成年少女進行性交易被逮。
曾有多次酒駕前科的蔡姓男子，目前在八里一間食品公司擔任業務，昨與客戶餐敘談生意，喝了多杯啤酒，晚間散場後不顧駕照被吊扣，仍堅持開車返家，行經事發路段，疑似酒醉精神恍惚，誤踩油門撞進機車待轉區，10多輛機車閃避不及，「就像打保齡球般」被汽車掃倒，釀成6男7女分受輕重傷，其中60歲鄭男傷重不治的悲劇。
而根據《鏡週刊》報導，蔡姓男子100年間結婚，育有2名小孩，更曾在臉書上放閃曬恩愛，不料他卻性好漁色，不時在外嫖妓，尤愛未滿18歲的「幼齒貨」，去年4月蔡姓男子收到賣淫業者傳來的養眼攬客照後，便與業者聯絡買春，尤其聽到業者推薦還未成年、青春年少的學生妹「恩恩」時，更難忍心中慾火，立即約她在摩鐵見面，並談妥4000元價碼進行性交易，不料，蔡姓男子卻「辦事」不力，小弟弟因太過緊張而抬不起頭，最終只得互留聯絡方式悻悻然離去。
事隔一個月，蔡姓男子趁恩恩放學後再度約她出來進行性交易，而蔡男這次也成功在恩恩身上一逞獸慾；事隔幾天，員警到恩恩學校進行校園查訪勤務時，意外發現恩恩神色有異，經詢後才得知案情，立刻逮捕蔡姓男子，並經法院審理後，被判處6個月有期徒刑。
儘管蔡姓男子在99年、104年、105年三度酒駕被逮，但卻不知悔改，昨日下午與客戶談生意，不料卻酒駕失控衝進新莊中正路機車待轉區，釀成60歲鄭男傷重不治，且另有陳男、鄭女、張女3人仍在加護病房觀察當中。
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