冠脂妥再爆MK479偽藥 檢提訊2在押嫌調查

2017-03-07 17:14

〔記者陳慰慈／新北報導〕出身藥局世家的男子潘立武，與男子潘駿達偽製批號MV503的降血脂藥物「冠脂妥」，周一遭法院羈押禁見，今天下午食藥署證實，冠脂妥另一批號MK479也有偽藥在市面上流通，檢方今提訊潘立武、潘駿達，針對2人是否亦涉嫌製造批號MK479的「冠脂妥」偽藥，及外傳偽藥集團還偽造「力清之」、「維妥力」、「佳糖維」三藥品，進行釐清調查。

檢調目前還未發現潘嫌販售上述批號藥品，搜索潘嫌新北市汐止區工廠時也未發現上述三款產品，將持續深入調查。

食藥署下午召開記者會表示，捲入偽藥事件的降血脂藥「冠脂妥」，除了批號「MV503」有問題外，證實連「MK479」也有偽藥在市面上流通，經與原廠台灣阿斯特捷利康公司開會協調後，決定全面啟動換藥，民眾可以至所購入的地點進行換貨。