| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

冠脂妥再爆MK479偽藥 檢提訊2在押嫌調查

2017-03-07  17:14

〔記者陳慰慈／新北報導〕出身藥局世家的男子潘立武，與男子潘駿達偽製批號MV503的降血脂藥物「冠脂妥」，周一遭法院羈押禁見，今天下午食藥署證實，冠脂妥另一批號MK479也有偽藥在市面上流通，檢方今提訊潘立武、潘駿達，針對2人是否亦涉嫌製造批號MK479的「冠脂妥」偽藥，及外傳偽藥集團還偽造「力清之」、「維妥力」、「佳糖維」三藥品，進行釐清調查。

檢調目前還未發現潘嫌販售上述批號藥品，搜索潘嫌新北市汐止區工廠時也未發現上述三款產品，將持續深入調查。

食藥署下午召開記者會表示，捲入偽藥事件的降血脂藥「冠脂妥」，除了批號「MV503」有問題外，證實連「MK479」也有偽藥在市面上流通，經與原廠台灣阿斯特捷利康公司開會協調後，決定全面啟動換藥，民眾可以至所購入的地點進行換貨。

廣告
  • 冠脂妥偽藥案二名潘姓嫌犯。（資料照，記者朱沛雄攝）

    冠脂妥偽藥案二名潘姓嫌犯。（資料照，記者朱沛雄攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 偽藥 冠脂妥
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤客家肉餅
暖湯✤何首烏排骨湯
電鍋菜✤味噌蒸鯛魚
洗蔬果不能用鹽水？
轉寄

標題：冠脂妥再爆MK479偽藥 檢提訊2在押嫌調查


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月7日‧星期二‧丁酉年二月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.