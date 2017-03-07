咖啡畫廊一起拍賣 黃騰輝玫瑰畫作45萬元流標

古典玫瑰園創辦人黃騰輝的玫瑰畫作，以45萬元流標。（記者黃捷攝）

2017-03-07 17:13

［記者黃捷／台北報導］行政執行署「123聯合拍賣日」今再登場，士林分署搖身變為咖啡畫廊，不僅擺出多台咖啡機、甜點冰櫃，台灣知名藝術家黃騰輝的玫瑰畫作也現身拍賣會場，不過該幅畫最後以45萬元流標，下月11日將重新拍賣，底標折半，有意收藏的民眾可把握機會。

東海大學畢業的黃騰輝今年58歲，不僅是古典玫瑰園的創辦人，也以玫瑰藝術畫作聞名，被譽為「燃燒幸福色彩」的藝術家，台灣第一張VISA藝術聯名信用卡，印上封面的就是黃的作品「小王子玫瑰園之三」，原版畫作更在2011年北京保利春拍，以59萬8000元人民幣高價拍出，一舉躍升華人藝術家價值指數300名內。

據了解，此次查扣的畫作，義務人是學承電腦補習班創辦人沈宸如，因滯欠綜合所得稅424萬餘元，該畫作被查扣當下，沈面露不捨，向執行官表示，「這應該值不少錢。」

位於北市內湖的「返古新思Ｘ冠軍烘焙」咖啡餐廳，則因滯欠勞保費及勞退費25萬餘元，店內多台咖啡機、甜點冰櫃遭查扣，今拍賣皆以2萬元起價，但最後喊價未達底標，下月也將降價重新拍賣。

行政執行署表示，「123聯合拍賣日」將於每月第「1」個週「2」的下午「3」點，於全國各分署登場，因下月4日適逢清明連假，將延期一週改為11日（週二），同樣下午3點舉行拍賣會，詳細資訊可上行政執行署官網查詢。