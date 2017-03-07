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機車自撞護欄 蘇花崇德段1死1傷

2017-03-07  17:06

［記者王峻祺／花蓮報導］台9線蘇花公路179.7公里崇德路段，今天下午2時許發生一起機車自撞護欄意外，造成33歲張姓男騎士胸腔破裂，送醫急救仍宣告不治，搭載的李姓女子則僅受輕傷，警方將針對駕駛抽血驗酒測值釐清車禍原因。

警方表示，張姓男子今天下午騎乘機車載女友自崇德往花蓮市區行駛，行經崇德加油站時，疑似是因拖鞋掉落，下意識回頭探尋，才會未察覺車行偏移，自撞路邊護欄。

因車禍撞擊力道太大，造成騎士2人瞬間摔飛出去，張男胸腔破裂、左大腿內側大量出血，送醫急救不治，後座女友則僅受輕傷；警方已調閱監視器，將進一步調查車禍原因。

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  • 機車自撞後嚴重變形，男騎士送醫急救仍因傷重宣告不治。（記者王峻祺攝）

    機車自撞後嚴重變形，男騎士送醫急救仍因傷重宣告不治。（記者王峻祺攝）

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