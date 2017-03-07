高雄又見諷警花圈 狂賀警局「酒駕評比第一」

2017-03-07 17:06

［記者黃旭磊／高雄報導］高市1名花店員工受雇擺放花圈，遭警開單送辦。高市仁武警分局大社所今天表示，鍾姓花店員工於6日凌晨，欲將「慶祝高市警局大社所酒駕評比第一狂捉路超」等19個花圈，放在工業區三中路人行道，因占用機車道，違反道路交通處罰條例第82條之1項8款規定，依法開單告發。

警方指出，花圈先前擺放於大社國中圍牆，經檢舉後移到工業區內，鍾姓員工載到三中路，沒擺完就被檢舉，現場供稱不知買主是誰。

警方指出，警局並未辦理酒駕評比，大社所也沒拿過第一，「可能是民眾被檢舉路邊超車，為吐怨氣諷刺警察。」

警方無奈地表示，「這裡的人很喜歡擺花圈諷刺警察，」今年過年前大社國中前中山路新設測速照相，也被放置花圈寫「慶祝測速照相機落成」，花圈事後被移除，出資民眾也未出面。