梁女案發前後是否知情？ 警：需調查釐清

2017-03-07 17:02

〔記者許國楨／台中報導〕檢警偵辦陳姓女模命案，經確認梁女並未出現在命案現場以及兇嫌程宇供詞有瑕疵，向法院撤銷羈押獲准，但限制梁女出境，警方表示，儘管證據顯示梁女並未出現在現場，但她在案發前後是否知情間接涉案，仍需進一步調查釐清。

警方透露，經過濾梁女住處附近的相關監視器畫面，發現命案當天下午5點左右，程宇才到梁女家，將人接出門後先到台北101及光華商場逛街購物，接著晚間搭高鐵南下台中投宿飯店，加上命案現場未發現第三人腳印，根據種種跡證才推翻程嫌指控梁女在場參與的供述，向法官聲請撤押梁女獲准、僅予限制出境。

只是死者陳女的手錶及i7手機保護殼為何會出現在梁女的住處，這部分根據梁女供述，當天下午5點多，程嫌到其住處找她，還曾問程嫌衣服為什麼髒髒的且脖子還有抓痕，程嫌則騙稱因為出了小車禍跌到路上導致，隨即洗澡換衣服，將i7手機保護殼放到抽屜、並將陳女手錶送給她後一起出門，根本不知道是已遇害陳女的遺物。

至於梁女關鍵性的證物手機流向，梁女表示，手機早在上月20日就不見了，因經濟狀況不佳無法購買新手機，加上正值父喪期間服喪才未掛失，才會以住處的電腦使用LINE與友人連繫，這部分程宇坦認偷了女友的手機，本想拿去電信門巿轉門號未成丟棄，但未供出丟棄地點。

至於外傳案發當時梁女的手機定位在現場大樓，警方否認此說，而案發後梁女有無盜用死者信用卡？是否知情﹖梁女堅稱，包括到高鐵站購票及入住台中飯店，程宇都刻意支開她，警方根據高鐵及飯店監視畫面顯示，盜刷死者信用卡時的確僅出現程嫌，未發現梁女在旁，至於梁女是否假冒死者身分傳送訊息，都需調查釐清。