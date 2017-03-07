漢微科併購案爆內線交易 「外資圈第一美女」遭約談

2017-03-07 16:56

〔記者錢利忠／台北報導〕微影設備領導商荷商艾司摩爾（ASML），去年委任瑞士信貸為財務顧問，以千億元購併台股股后、半導體電子束檢測設備龍頭廠漢微科；台北地檢署獲報，有「外資圈第一美女」美名的瑞士信貸台灣區邱姓總經理，涉嫌於重大訊息發布前，透過人頭內線交易漢微科股票，擬制獲利2100萬元，今天兵分10路搜索並約談邱女等9人，全案朝內線交易罪方向偵辦。

ASML購併漢微科談了兩年，去年6月16日，漢微科召開重大訊息記者會，董事長許金榮親自宣布與ASML簽署股份轉換契約，由ASML斥資約1千億元，以每股1410元現金，收購漢微科在外流通全數股份；此交易案經公平會及投審會通過，於去年第4季完成收購。

檢方獲報，去年5月24日至6月15日間，受ASML委任擔任此起收購案財顧的邱姓總經理，涉嫌於6月16日重大訊息公布前，利用親友等人頭帳戶進行內線交易，擬制獲利約2100萬元。