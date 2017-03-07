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「通通」抓起來 員警巧逮二通緝女

2017-03-07  16:41

〔記者王錦義／花蓮報導〕吉安警分局太昌派出所日前抓到因傷害案遭法院通緝的蔡姓女子，才剛把蔡女送到法院一踏出門口，就看到蔡女的黃姓友人在外頭等候，因黃女也是名毒品通緝犯，警方從短髮、刺青等特徵認出自投羅網的黃女，當場把黃女逮捕今移送地檢署執行。

吉安警分局指出，18歲蔡姓女子因涉及傷害案件，在審理期間花蓮地院數次傳喚她說明都未到案，於是在去年3月間對發布通緝，蔡女在花蓮躲藏近1年，太昌派出所員警接獲線索前往租屋處埋伏，果然遇見蔡女講著電話走出巷弄，準備搭乘計程車離開，員警見狀立刻上前表明身分蔡女逮捕。

警方昨晚完成詢問後，把蔡女送到花蓮地方法院歸案，當員警完成任務後剛走出法院的大門，看見一張熟悉的面孔出現在眼前，原來是蔡女的黃姓友人專程在法院外等候，警員上前確認25歲黃女身分，果然就是因毒品案被判拘役的黃女，黃女向警方說，她透過手機「警政服務APP」得知自己被通緝，但不想入監服刑，這次心存僥倖到法院接人，沒想到真的被警員認出來，今天下午警方將黃女送往地檢署歸案。

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  • 花蓮縣吉安警分局一連抓到兩個通緝犯移送。（記者王錦義翻攝）

    花蓮縣吉安警分局一連抓到兩個通緝犯移送。（記者王錦義翻攝）

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