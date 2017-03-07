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仿貝克漢中文刺青 車手被警一眼認出

余姓詐欺車手仿效足球明星貝克漢在脖子中文刺青寫上「生死有命、富貴在天」，被警一眼認出就逮。（記者方志賢翻攝）

2017-03-07  16:40

〔記者方志賢／高雄報導〕余姓詐欺車手學足球金童貝克漢在脖子刺青寫上「生死有命、富貴在天」，由於刺青太顯目，昨天他在家附近買臭豆腐，被警方一眼認出，余落網嘆說，詐騙集團交代不要在住家附近提領，但他不聽勸，沒想到真的被逮，訊後依詐欺罪嫌送辦。

英國足球金童貝克漢身上的刺青，常引起話題，他的左腰側甚至刺上「生死有命，富貴在天」的中文字，22歲余姓男子（有強盜、詐欺等前科）學貝克漢中文刺青，也在脖子寫上「生死有命，富貴在天」，沒想到卻被警認出逮捕。

警方說，余男2月下旬上網找工作，原是應徵司機，但被吸收為詐欺車手，以每日薪資2000元，替詐欺集團提領贓款。本月初，他陸續在三民區超商提款6筆，得手6萬9000元。

警方獲報調閱監視器，發現余嫌騎乘的機車及脖子上的中文刺青特徵，昨天下午2時，余嫌到三民區建興路買臭豆腐，眼尖警員從他脖子上的中文刺青認出，隨後在他機車置物箱起出6本金融簿、3張提款卡及手機1支。

余嫌落網表示，詐欺集團曾交代不可在住家附近提款，且提款時機車須停放在無監視器的地方，但他一時貪圖方便，在住家鄰近超商提領，沒想真的被發現就逮，讓他後悔不己。

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  • 余姓詐欺車手仿效足球明星貝克漢在脖子中文刺青寫上「生死有命、富貴在天」，被警一眼認出就逮。（記者方志賢翻攝）

    余姓詐欺車手仿效足球明星貝克漢在脖子中文刺青寫上「生死有命、富貴在天」，被警一眼認出就逮。（記者方志賢翻攝）

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