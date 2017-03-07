提前過婦女節 台中警送玫瑰、百合、面膜

2017-03-07 16:26

〔記者陳建志／台中報導〕明天是3月8日婦女節，霧峰分局和太平分局為表達對女性同仁長期在家庭及工作兩頭燒的辛勞，今天都提前替女性員工過節，霧峰分局除舉辦女性員工座談和專題講座，代理分局長蔡榮林和警友辦事處主任詹景忠更貼心送上玫瑰花、面膜；太平分局長陳仕諺則送上艷門百合，祝福所有女性同仁婦女節快樂。

明天就是婦女節，霧峰分局為營造無性別歧視、建立兩性友善的工作環境，特別在婦女節前夕舉辦「女性員工座談會」以及「性別主流化」專題講座，讓女性員工表達心聲，並瞭解性別平權是不容忽視的議題。

為表達對女性同仁的祝福，代理分局長警政監蔡榮林今天特別準備玫瑰花送給每一位女性同仁，他說霧峰分局女性同仁共40人，佔所有人員約10％，其中女性主管更達22％，比例算是相當高，會定期舉辦座談聽取女性同仁心聲，也會逐年建構友善女性同仁的工作環境。

霧峰分局警友辦事處主任詹景忠，今天除準備蛋糕等餐點讓女性同仁享用，有感於女警常在豔陽下指揮交通，貼心送給大家一盒面膜，祝福女性同仁婦女節快樂，讓愛女的女性同仁備感窩心。

太平分局陳仕諺分局長，有感於女性同仁長期對家庭及工作的付出，今天也準備粉色「艷門百合」及精美點心獻上暖暖的祝福，也希望透過這個節日，讓男性同仁更尊重女性同仁。