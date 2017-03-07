酒駕衝撞待轉區釀1死12傷 3人仍在加護病房

新北市新莊昨日發生休旅車失控衝撞機車待轉區的事故，造成1死12傷。（資料照，記者曾健銘攝）

2017-03-07 16:23

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區中正路，昨晚發生嚴重追撞車禍，駕照被吊扣的37歲男子蔡正為酒駕衝撞汽車待轉區，造成1死12傷的悲劇，新莊分局表示，輕傷民眾今日凌晨陸續完成筆錄並提告，目前還有6人在醫院觀察，其中陳男、鄭女、張女3人仍在加護病房觀察，但暫無生命危險。

警方今凌晨漏夜偵訊蔡男，據悉，蔡男不僅承認酒駕，態度後悔，今日下午警方依公共危險、過失傷害、過失致死罪嫌將他移送新北地檢署。

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