毒藏鋼模再包木箱 X光機、緝毒犬都查不出

販毒集團將毒品裝進茶葉包裡，再封入鋼模內，最後再套進木箱，連X光機，緝毒犬都查不出。（記者姚岳宏翻攝）

2017-03-07 16:13

〔記者姚岳宏／台北報導〕涉嫌運輸92公斤安非他命毒品的徐姓夫婦手法很高明，他們先把安毒用封裝機裝在茶葉包內，再用銑床處理方式封進鋼模，四邊焊死後再拋光，最後再裝進大木箱，準備走私到國外如日本等地，警方說，在「重層」包裝下，如非根據線報早有監控，不要說X光機，連靈敏的緝毒犬都應該聞不出來。

刑事局偵四大隊昨與台北市松山分局、新北市新莊分局警方，前往新莊區一間倉庫搜索，發現毒品藏在9箱鋼模組電磁盤裡，利用銑床鑽洞檢視後，共起出180包，總重92公斤的安非他命毒品，價值上億元，警方將現場運毒的28歲徐姓夫妻依毒品重罪送辦，另擴大追查毒品來源及流向。

警方說，該批毒品每天可供10萬人吸食，以每公克千元計算，價值上億元，如流出市面，危害社會甚鉅，該批毒品除可能內銷國內市場，可能還流向東亞各國；另據了解，徐姓夫妻否認運毒及販毒，表示只是幫忙人家運送木箱而已，目前警方還在清查相關走私管道。

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