女子假鈔包毒品被逮 她竟為這理由吸毒...
2017-03-07 16:07
〔記者黃良傑／高雄報導〕患有糖尿病必須洗腎的黃姓女子，因感情最好的哥哥過世，竟以吸毒麻痺自己，攜帶重約8.45公克、19包毒品，被高市保大黎明中隊查獲，警方今天將她移送法辦。
偵訊過程因黃女尿毒升高，警方派人將她送醫洗腎，戒護長達4小時後，再帶回偵訊移送，因警方發現毒品竟是用假鈔包覆，懷疑黃女可能涉及販毒，甚至遭黑吃黑用假鈔買毒，但黃女矢口否認。
警方調查，黃女（43歲）坐在違停的自小客車內，黎明中隊巡邏至鳳山區發現可疑，上前盤查，黃女見警出現神情變得緊張，警方查出她有毒品前科，經突破心防，要求查看隨身袋子，果然查獲用玩具紙鈔包裹的安毒，數量有19包約8.45公克。
黃女否認販毒，供稱本身患有糖尿病，雙腳燒燙傷遲難復原，去年11月又逢疼愛他的哥哥過世，雙重打擊下沉迷吸毒，不想面對現實生活，警方除當起心靈導師安慰她，但也不排除黃女「假鬼假怪」，擴大追查毒品上下游，仍未排除黃女涉嫌販毒。
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