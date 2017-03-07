老人吃鐵板燒 「呷愛心金趣味」

老人家嚐鮮鐵板燒好開心。（記者洪瑞琴攝）

2017-03-07 15:53

〔記者洪瑞琴／台南報導〕吃鐵板燒料理不稀奇，但今日在仁愛之家戶外廣場，集結全國17家頂尖鐵板燒主廚，並搬來2座大型鐵板燒吧檯，在現場為200位獨居長輩料理餐點，所有長輩都是第1次體驗，且以歐式自助餐享用規格，別開生面。

南市社會局與鐵板燒名廚合作「鐵板燒圓夢計劃」，結合金豐集團董事長董峰豪、中華民國鐵板燒廚藝協會等40個民間團體及善心人士一起響公益活動，今天在南市仁愛之家，邀請長輩住民及獨居長輩熱鬧參與，現場有鐵板美食之外，還有義剪、銀髮族健康講座，並邀請藝人王建傑為長輩們演唱多首懷舊台語歌曲。

97歲高齡的仁愛之家「家寶」鄭林碧雲奶奶，邊品嚐名廚鐵板燒料理，邊欣賞名廚的好手藝，直說「一邊吃飯一邊看廚師表演煮菜，金趣味！」。

社會局長劉淑惠表示，南市65歲以上老人有26萬1204人，佔全市老年人口比例13.84％，加上家庭結構改變，獨居老人約有3000人，針對獨居老人，除電話問安、關懷訪視、居家及送餐服務外，亦提供緊急救援系統、住宅修繕等福利措施。

這次多位名廚以精湛廚藝來關懷獨居長輩，社會局肯定善心義舉，期望正面向善力量發揮，讓更多善心團體加入社會福利行列。