| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
3億男案二審宣判 周玉蔻判賠郭董200萬、道歉
 首頁 > 社會

板橋砂石車機車擦撞 乘客爆頭亡

2017-03-07  16:11

〔即時新聞／綜合報導〕新北市板橋板城路，今天下午2時許發生一起死亡車禍，一輛砂石車與一輛雙載機車發生車禍，後座乘客倒地後不幸遭車輪輾過，當場爆頭身亡，警方初步對砂石車駕駛及機車騎士進行酒測，酒測值皆為0，詳細事故原因仍待警方調閱監視器及砂石車駕駛行車紀錄器釐清。

廣告
  • 騎士當場死亡。（擷取自聯結車大貨車大客車 拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團）

    騎士當場死亡。（擷取自聯結車大貨車大客車 拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團）

  • 騎士倒地後當場爆頭身亡。（擷取自聯結車大貨車大客車 拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團）

    騎士倒地後當場爆頭身亡。（擷取自聯結車大貨車大客車 拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 大貨車 板橋 機車 車禍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤客家肉餅
暖湯✤何首烏排骨湯
電鍋菜✤味噌蒸鯛魚
洗蔬果不能用鹽水？
轉寄

標題：板橋砂石車機車擦撞 乘客爆頭亡


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月7日‧星期二‧丁酉年二月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.