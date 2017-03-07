板橋砂石車機車擦撞 乘客爆頭亡

2017-03-07 16:11

〔即時新聞／綜合報導〕新北市板橋板城路，今天下午2時許發生一起死亡車禍，一輛砂石車與一輛雙載機車發生車禍，後座乘客倒地後不幸遭車輪輾過，當場爆頭身亡，警方初步對砂石車駕駛及機車騎士進行酒測，酒測值皆為0，詳細事故原因仍待警方調閱監視器及砂石車駕駛行車紀錄器釐清。