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程宇首度借提 仍緊咬獲釋梁女涉案

2017-03-07  15:50

〔記者許國楨／台中報導〕陳姓女模遭性侵勒斃案，原本被認定涉案的梁女因有不在場證明，案情大逆轉，昨天被撤銷羈押釋放，警方同時間首度借提凶嫌程宇釐清案情，他雖得知梁女獲釋，仍堅持對方全程參與，且緊咬係受其教唆，一如當天遭逮捕時情緒沒有明顯起伏，冷血的態度讓員警直嘆，實在太恐怖。

台中市第六分局專案小組昨北上首度借提程嫌，並帶同程嫌回命案現場釐清相關案情疑點，即便已經得知梁姓女友已撤銷羈押釋放，仍維持原先的供詞，堅稱因女友最近常埋怨與陳女為了工作有爭執，才會想要替女友出頭報復，以有外拍CASE為幌子，約出陳女後性侵勒斃並拿走財物。

程嫌同時緊咬梁女，供稱受其教唆，整個犯案過程梁女都在場還參與，當天依據梁女策畫3人會合後，他假稱要到廢棄商場地下室停車場取車，再趁機將陳女掐昏，不料陳女一度驚醒，負責打光的梁女見狀就持手電筒將她打暈，他藉機性侵，再用陳女包包肩帶勒死陳女。

至於當天他拿走死者的i7手機，還以LINE與死者姐姐及友人聯繫報平安後，原本打算將手機拿到通訊行變賣，因唯恐出包東窗事發才作罷，但被問到將死者手機攜往台中入住飯店後，為何不關機反因此曝光，程嫌對此則是低頭不語。

只是警方事後擴大調閱相關監視畫面比對，發現梁女並非程嫌供述出現在命案現場，但程嫌還是堅稱梁女絕對在現場參與犯案，明顯要將女友拖下來一起陪葬，冷血心態讓警方直言，實在太恐怖。

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  • 儘管梁姓女模已撤銷羈押獲釋，但涉嫌女模命案的兇嫌程宇（中），中市警方昨天首度借提，仍緊咬梁姓女友不放。（資料照，記者黃捷攝）

    儘管梁姓女模已撤銷羈押獲釋，但涉嫌女模命案的兇嫌程宇（中），中市警方昨天首度借提，仍緊咬梁姓女友不放。（資料照，記者黃捷攝）

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