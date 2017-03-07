警追查製毒工廠 意外解女網友死亡之謎

小隊長李藍權發現玻璃破裂的形狀疑似遭到槍擊，徹查揪出毒品工廠，並釐清陳女死因（記者吳昇儒翻攝）

2017-03-07 15:25

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆警方去年偵辦一起大門毀損案時，卻發現門是被槍打穿，而楊姓主嫌竟主動到警察局供出，曹姓屋主涉及製毒，請警方介入調查。警方追查時，又意外發現，八里一起女網友死亡案，居然與楊男等人有關，抽絲剝繭查出女網友是吸毒過量身亡，而楊男擔心遭到波及鋌而走險，才會檢舉合夥人。

去年10月，基隆市警刑大偵二隊接獲報案指出，光華國宅某處大門遭人打破玻璃，起初原以為只是單純的毀損案件，卻被眼尖的小隊長李藍權發現，玻璃毀損的痕跡出現同心圓，疑似遭槍擊，即刻組成專案小組緝查。毀損玻璃的楊姓男子隔不到2天，主動到偵查隊投案並舉報該屋的曹姓屋主涉嫌製作搖頭丸等毒品。

曹男到案時向警方供稱，住家大門遭到毀損，應該是財務糾紛起，但警方已經掌握相關事證，曹男才承認犯行，更向警方爆料，楊男與另一名林姓友人，曾約一名37歲的陳姓女網友在八里的藏匿處吸毒，但卻暴斃死在屋內，擔心涉入殺人案件，願意供出所有內容。

警方調查發現，居住在高雄的陳姓女網友透過友人認識楊男互有好感，約定見面，北上找楊男聊天。但是經過不到33小時，陳女居然在八里偏僻山區死亡，現場留有安眠藥等物品，初步誤認為是食用過量安眠藥死亡，但檢察官認為死因可疑，決定擇日解剖。

曹男向警方表示，位於基隆暖暖區的製毒工廠，是自己與楊、林兩人合資設立，但是卻發現43歲的林男疑似偷拿部分成品，接著又發生女網友死亡案件，擔心死者是被林男餵食搖頭丸死亡，所以決定全盤托出女網友生前遭遇。偵二隊多次偵詢林男等3人，並提示通聯紀錄、勤務中心報案紀錄及陳女死亡案相驗結果，終於突破林男心房，供出陳女是吸毒過量身亡。

警方根據3人說法，釐清案情，得知陳姓女子去年6月20日凌晨抵達台北，但楊男不滿林男友私下聯繫陳女，萌生醋意，刻意不接電話，只好由林男接送。林男將陳女帶往位於基隆市源遠路的製毒工廠，與曹男一起等待楊男抵達，一起施用安非他命。

但陳女未曾施用過安毒，林、曹兩人竟用空燒的方式，讓陳女直接吸食高濃度的安毒，結果食用過量陷入昏迷，曹男未等到楊男現身，決定離去。

林男原宣稱陳女是服用安眠藥過量死亡，直到警方出示相驗報告，才改口向警方承認，她是吸毒過量死亡，曾有勸陳女少吸一點，但她不聽勸，隔天中午發現她呼吸急促，立刻對她施作CPR（心肺復甦術），後來覺得不對勁，於是收拾個人行李並將現場毒品安非他命及吸食器等證物帶走，5個小時後，再以七堵區以公共電話向警方報案，但為時已晚。

警訊後，依湮滅刑事證據及違反毒品危害防制條例等罪嫌將林嫌移送臺灣基隆地方法院檢察署法辦。

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林男被警方移送法辦（記者吳昇儒翻攝）