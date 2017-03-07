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性侵犯出獄不肯定時報到 警奔3百公里逮人

2017-03-07  15:15

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市1名洪姓性侵犯出獄後，依規定要到指定處所報到並接受治療，洪男不但未到，還跑到台北躲藏，六龜警分局獲報後，循線前往台北查緝，順利逮人，解決社會隱憂。

六龜分局偵查隊長郭孟璋說，洪嫌（30歲）96年間犯下性侵案後，被法院判處4年餘的徒刑定讞。洪男出獄後，依規定要前往指定處所報到並接受治療，但洪男卻離家，跑到台北躲藏，甚至還在宜蘭偷東西，被宜檢發布通緝。

由於日前剛發生小模命案引發社會對性侵犯隱憂，六龜警與高市刑大組成專案小組後，鎖定洪男出沒在台北市民權東路二段一帶的大樓，專案小組成員6日揮兵北上，奔馳300多公里順利逮人。

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  • 高市警奔300多公里，在台北市順利逮捕性侵通緝犯。（記者黃佳琳翻攝）

    高市警奔300多公里，在台北市順利逮捕性侵通緝犯。（記者黃佳琳翻攝）

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