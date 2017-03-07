近百公斤安毒藏電磁鋼模內 市價破億

2017-03-07 15:08

〔記者姚岳宏／台北報導〕刑事局警方獲報，有販毒集團準備走私大批毒品到日本等地，昨前往新北市新莊區一間倉庫搜索，發現毒品藏在9箱鋼模組電磁盤裡，警方利用銑床鑽洞檢視後，共起出180包、總重92公斤的安非他命毒品，價值上億元，警方將現場運毒的28歲徐姓夫妻，依毒品重罪送辦，另擴大追查毒品來源及流向。

警方搜查過程中，一開始只發現現場有10多包毒品殘渣袋，另有9箱裝在木箱的鋼模，研判內有文章，警方將模具送往工廠銑床鑽洞檢視，每個洞都鑽了30分鐘以上，費了一番工夫，才搜出大批藏在茶葉包內的安毒。

警方說，該批毒品每天可供10萬人吸食，以每公克千元計算，價值上億元，如流出市面，危害社會甚鉅，該批毒品除可能內銷國內市場，也可能還流向東亞各國；另據了解，徐姓夫妻否認運毒及販毒，辯稱只是幫忙人家運送木箱而已，目前警方還在清查相關走私管道。

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