荷商ASML財顧涉內線交易 檢調10路搜索約談

2017-03-07 14:51

〔記者錢利忠／台北報導〕台股股后、半導體電子束檢測設備龍頭廠漢微科，去年與微影設備領導廠商荷商艾司摩爾（ASML）簽署換股轉換合約，台北地檢署獲報，ASML委任的外部財務公司邱姓女財顧，涉及內線交易，擬制獲利2100萬元，今天兵分10路搜索並約談邱女等9人，全案朝內線交易罪方向偵辦。

檢方獲報，105年5月24日至6月15日間，邱女涉利用親友帳戶進行內線交易，擬制獲利2100萬元。