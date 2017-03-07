| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
荷商ASML財顧涉內線交易 檢調10路搜索約談 經典賽Live》7局狂丟5分 台灣7：15慘敗以色列 經典賽》史上最難堪 台灣險遭以色列扣倒
 首頁 > 社會

荷商ASML財顧涉內線交易 檢調10路搜索約談

2017-03-07  14:51

〔記者錢利忠／台北報導〕台股股后、半導體電子束檢測設備龍頭廠漢微科，去年與微影設備領導廠商荷商艾司摩爾（ASML）簽署換股轉換合約，台北地檢署獲報，ASML委任的外部財務公司邱姓女財顧，涉及內線交易，擬制獲利2100萬元，今天兵分10路搜索並約談邱女等9人，全案朝內線交易罪方向偵辦。

檢方獲報，105年5月24日至6月15日間，邱女涉利用親友帳戶進行內線交易，擬制獲利2100萬元。

廣告
  • 荷商設備大廠ASML將收購漢微科，卻傳出其委任外部財務公司邱姓女財顧，涉及內線交易遭檢警搜索約談。圖為漢微科南科新廠。（資料照，記者洪友芳攝）

    荷商設備大廠ASML將收購漢微科，卻傳出其委任外部財務公司邱姓女財顧，涉及內線交易遭檢警搜索約談。圖為漢微科南科新廠。（資料照，記者洪友芳攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 內線交易 漢微科 荷商ASML（艾司摩爾）
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤客家肉餅
暖湯✤何首烏排骨湯
電鍋菜✤味噌蒸鯛魚
洗蔬果不能用鹽水？
轉寄

標題：荷商ASML財顧涉內線交易 檢調10路搜索約談


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月7日‧星期二‧丁酉年二月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.