高雄港貨櫃車翻車 司機命危

2017-03-07 14:32

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄港第六貨櫃中心附近，今天（7日）中午12點30分許一輛曳引車頭不明原因翻覆，司機送小港醫院急救。

警方表示，這輛曳引車頭並未懸掛貨櫃，於南星路往108號碼頭方向翻覆，車身橫躺路面，司機被擠壓在變形車頭內，送醫前已無意識，路旁還有一顆路樹被壓倒。