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高雄港貨櫃車翻車 司機命危

2017-03-07  14:32

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄港第六貨櫃中心附近，今天（7日）中午12點30分許一輛曳引車頭不明原因翻覆，司機送小港醫院急救。

警方表示，這輛曳引車頭並未懸掛貨櫃，於南星路往108號碼頭方向翻覆，車身橫躺路面，司機被擠壓在變形車頭內，送醫前已無意識，路旁還有一顆路樹被壓倒。

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  • 司機被擠壓在變形車頭內。（記者黃旭磊翻攝）

    司機被擠壓在變形車頭內。（記者黃旭磊翻攝）

  • 曳引車橫躺於南星路。（記者黃旭磊翻攝）

    曳引車橫躺於南星路。（記者黃旭磊翻攝）

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