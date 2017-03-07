不僅能止餓 冷凍鍋物竟還有這功用

2017-03-07 14:22

〔記者余衡／新北報導〕30歲賴姓男子前天晚上走進在新北市土城區青雲路超商，他假意挑選後將1包知名鍋物「馬辣」的冷凍料理包塞進上衣，店員查覺立刻報警，警方趕抵當場人贓俱獲，但賴男面對警方盤問竟然供稱因為皮膚不適借來「冰敷一下」，承辦員警直呼這理由實在太瞎了！

警方調查，有竊盜前科的賴男目前仍在緩刑期間，前晚9點多，他走進超商趁店員不注意之際，將一包價值79元的東北酸菜白肉鍋冷凍料理包塞入上衣，一旁購物民眾察覺告知店員，店員暗中報警直至賴男走出店外時與警方包夾逮人。

警方盤問時賴男竟瞎掰因為皮膚紅腫發癢，才借冷凍料理包來「冰敷一下」，並沒有行竊意圖，但警方調閱店內監視器畫面，發現賴男拿完料理包便走到角落，隨後將料理包藏入上衣就走出店外，並非如他所稱借來冰敷，且賴男並未徵求店家同意，且離開超商前也未將料理包放回原位，訊後仍依竊盜罪移送法辦。