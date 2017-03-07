毒品裝胯下大鵰 男子寒流直冒汗
2017-03-07 13:59
［記者陳恩惠／台北報導］「自己拿出來吧！」莊姓男子在台北轉運站搭國道，欲南下尋友時，遭警攔下盤查，因下體異常激凸，引起警方側目，黃無法自圓其說，為何如此挺拔，且寒流來襲，莊男卻滿頭大汗，只好伸手進褲襠內，掏出黏在胯下的2大包安非他命毒品35公克及1小包海洛因，警訊後依毒品罪送辦。
北市保安大隊第五中隊，上週四（2日）深夜10時餘，前往台北交九轉運站內執行治安維護勤務，發現樓上的候車區，有名男乘客神情不安，不時以眼角緊盯警方動向，引起注意於是上前盤查；40歲的莊姓男子見狀，相當配合地取出證件受檢，但全身連連發抖，且當夜寒流來襲之際，卻頻冒大汗，員警隨口問道「你怎麼汗流成這樣？」莊男回稱「緊張啊！」更讓警方起疑，於是加強盤查。
盤查時，員警發現莊男被大衣掩蓋的胯下「激凸」，鼓起狀況太過雄偉，懷疑藏有違禁物品，於是勸說「配合一下，自己拿出來吧！」，可是莊男發抖著否認，讓緝毒經驗豐富的員警識破，直言褲檔內一定藏「東西」，於是鍥而不捨向莊男勸說「還是自己拿出來！等我們動手就丟人了！」莊男垂頭喪氣地解開褲腰帶，警方一眼就看到私處用透氣膠帶黏貼2大包的安非他命和1小包毒品海洛因，總重多達36公克，當場逮回隊部詢問。
有毒品前科的莊嫌說，原欲搭車南下台中尋友開毒趴，可是之前屢屢攜毒每次被逮，想起警方實施「封城掃毒」，臨檢查緝相當嚴密，為了藏放毒品以免被警察攔查，所以他想了許久，才想出這招藏在私處裝大鵰的密招。
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