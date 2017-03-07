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檳榔店搶案偵破 2嫌同名同姓差1歲

警方昨晚逮捕小豪（左1）到案。（記者江志雄翻攝）

2017-03-07  13:53

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣羅東鎮昨天發生的檳榔店搶案，兩名嫌犯陸續到案，巧合的是竟同名同姓，2人只差1歲，28歲的「小豪」昨晚被查獲，29歲「大豪」今天中午投案，全案宣告偵破。

昨天清晨6點，冬山鄉義成路一段發生火燒車，警方調閱車籍，查出這輛車在事發前2小時，涉及羅東鎮中正南路檳榔店搶案，一名男子持長棍進入店內搶走5000元，同夥開車接應，逃離途中火燒車，所幸沒有人員傷亡。

案發之後，警方過濾監視畫面，查出2個同名同姓的男子涉案，住在羅東鎮的「小豪」開車，設籍冬山鄉的 「大豪」持長棍行搶，警方昨晚九點到「小豪」住處逮人，在他的後車箱內起出長棍等作案工具、2.1公克海洛因，坦承與「大豪」偷車當犯案工具，再懸掛另一輛車的車牌，意圖規避查緝。

「小豪」供稱，行搶得逞共乘銀色轎車逃逸，途中自撞路樹，2人下車後，由「大豪」在後座點火，想湮滅事證；「大豪」今天中午在姑姑陪同下，到羅東警分局投案，也坦承犯行。

警方調查，「大豪」與「小豪」有竊盜、毒品前科，雙方早就熟識，因缺錢花用鋌而走險，由於同名同姓，辦案人員以「大豪」、「小豪」作辨識，警訊後依強盜、毒品罪移送宜蘭地檢署偵辦。

羅東鎮檳榔店搶案偵破，2嫌竟同名同姓，前方中是小豪，後方中為大豪。（記者江志雄翻攝）

警方在小豪後車箱起出一批作案工具。（記者江志雄攝）

搶劫檳榔店的長棍。（記者江志雄攝）

警方查獲2.1公克重的海洛因。（記者江志雄攝）

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