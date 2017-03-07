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「經過就撩一下」 店長襲臀女實習生判拘60日

2017-03-07  13:47

〔記者張文川／台北報導〕某知名肉品加工品牌在台北市東區分店的白姓前店長，前年頻頻趁店內儲備幹部女實習生小欣（化名）在貼目錄貼紙、或在櫃台收銀時，利用狹窄空間趁機隔著裙子摸她屁股或小腿，「只要經過就撩一下」，次數不下10次，直到她憤而離職前一天；台北地院認定指證明確且未逾追訴期的案件有2件，依2次性騷擾罪併判白男拘役60日，可易科罰金6萬元。可上訴。

判決指出，白男已婚育有3名子女，此案被揭發後已離職，目前無業。他承認觸摸到小欣的臀部，但當時是在和她一起處理貨物，不是故意去觸碰她，沒有性騷擾犯意。

小欣指控，白男在店內三不五時經過她身旁時就會碰一下她的身體，趁別人不注偷摸她，只要一經過就撩一下，某日她在店內貼目錄名條貼紙時，白男趁機用手背觸摸她的屁股。

前年8月14日小欣在收銀台結帳，白男在一旁講完電話就故意蹲下開抽屜假裝要拿東西，順手隔著裙子摸她屁股一把。小欣是7、8月的實習生，隱忍1個多月，此件事後5天她向學校老師報告，隔天離職並向總公司提出性騷擾申訴，3個月後向台北地檢署提出告訴。

法官根據監視器拍到小欣櫃台被襲臀後往右邊微縮的動作，認定白男乘人不及抗拒而觸摸臀部罪，犯行明確，在工作場域不思尊重女性職員，造成小欣身心受創，且犯後態度不佳，未取得被害人原諒，因此2次犯行各判拘役30天、40天，合併應執行60天。

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