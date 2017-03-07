渣男性侵鄰居弱女判8年
2017-03-07 13:43
［記者鄭淑婷／桃園報導］戴姓男子去年在路上遇到住附近的32歲、罹有中度智能障礙的女子，藉口「請妳喝飲料」將女子誘騙到附近廢棄空屋性侵，女子滿身汙泥返家被爸爸撞見，女子才向爸爸揭露戴男惡行，桃園地院法官審結依強制性交罪判處戴男8年徒刑。
判決指出，戴男與被害女子是多年鄰居，去年6月10日上午，兩人在桃園市龍潭區遇上，戴男見女子獨自騎自行車外出，便稱：「我買飲料請妳喝，妳先到附近空屋等我。」女子不疑有他先行前往等候，才抵達空屋就遭戴男從後方突襲脫衣、捆綁四肢，女子拚命反抗、踹腳並大喊：「不要！我要跟我爸爸講！」反遭戴男掌摑臉頰恐嚇：「妹妹，如果妳跟爸爸講，我打斷妳狗腿！」
判決指出，戴男得逞後將女子鬆綁，女子騎自行車返家，因全身汙泥被爸爸撞見，女子大哭向爸爸告知遭戴男欺負。
戴男偵訊時否認犯行，對女子的指控一概否認，即使女子下體殘留的精液，經化驗與他的DNA型別符合，戴男仍辯稱：「附近住的都是我親戚，不排除可能是可能其他人做的。」戴妻也護夫稱，女子曾透露喜歡她的丈夫，想要做戴男的小老婆，全案根本是女子的幻想，故意陷害想讓戴男的婚姻破裂，女子才可以順勢而入。
不過，法官傳訊現場證人，確實有人目擊戴男將女子拉進空屋，且DNA完全符合的機率甚低，加上女子指證歷歷，審結依強制性交罪判處戴男8年徒刑。
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