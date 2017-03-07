涉鎮小江共諜案 前飛官葛季賢、樓文卿遭起訴

退役空軍官校飛行訓練指揮部上校副指揮官葛季賢（左），遭中國情報人員鎮小江吸收，接受招待到菲律賓、越南及泰國等地旅遊，並疑交付資料。（資料照，記者王敏為攝）

2017-03-07 13:42

〔記者謝君臨／台北報導〕空軍官校飛行訓練指揮部退役上校副指揮官葛季賢、飛訓部中校副主任樓文卿，涉及中國情報人員鎮小江在台發展共諜組織案，台北地檢署調查後，今日依違反《陸海空軍刑法》第20條洩漏軍事機密罪，將葛、樓起訴，2人恐將面臨3年以上、10年以下有期徒刑。

檢調調查，樓文卿與葛季賢為空軍官校前後期學長、學弟關係，98年至102年間，先後遭空官退役中校劉其儒吸收，同在空官服役的2人，竟不知對方都是以鎮小江為首的共諜組織「同夥」。

檢調查出，中國情報人員鎮小江來台利用機會結識現役及退役陸、空軍軍官，並透過劉其儒，在98年先結識當時任職空官飛指部的葛季賢，之後安排葛赴東南亞等地旅遊，葛疑交付資料並收取酬勞；葛季賢退役後，鎮小江另透過劉其儒吸收樓文卿加入，葛、樓2人都曾赴東南亞旅遊時，疑交付資料。

104年4月，檢調搜索飛指部及葛、樓兩人住處，樓接受檢方訊問時，原承認遭劉某吸收，接受招待到菲律賓、越南及泰國等地旅遊，並曾數度在台灣與劉某餐敘，禁不住人情請託才交付情資，但辯稱當下並不知劉某已遭中方吸收，之後經劉某引薦才結識鎮小江，但事後樓又改口否認交付情資，僅承認有出國。

檢方複訊後，先依國家機密保護法第32條規定，「洩漏或交付國家機密」，諭令2人分別以20萬元交保候傳，並限制出境及出海，另將相關洩密資料送交鑑密，若查出屬國家機密，將移交高檢署偵辦。

事後，鑑定報告出爐，證實葛、樓涉嫌洩漏的情資屬「軍事機密」，而非「國家機密」，因此，檢方今依違反《陸海空軍刑法》第20條洩漏軍事機密罪，將葛、樓起訴。

鎮小江去年被依違反國家安全法的發展組織罪，判4年徒刑確定，同案被告許乃權被判2年10月徒刑定讞。