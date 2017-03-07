工程車下坡失控 衝捲婦人撞麵店
2017-03-07 13:29
〔記者吳政峰、林嘉東／基隆報導〕今天（7日）早上11許，一輛工程車行經基隆基金一路下坡路段，疑因煞車失靈，衝撞一名婦人，再撞上一旁麵店，婦人被捲入車底，意識清醒，已被救護車送醫觀察。
陳姓麵店老闆指出，早上準備開店，將機車停在門口，突見該輛工程車疾駛而來，撞上店門口的柱子。
工程車的右前方卡著一名年約70幾歲的婦人，左前方則是陳男的機車，已被碾爛。
陳男表示，工程車從情人湖開下來，車上有兩人，地上沒有煞車痕，可能是煞車故障，又看到前方路口車流量大，才會選擇撞建築物減速。
47歲的黃姓司機肇事後，趕緊下車，發現車頭卡著一名婦人，立刻用車上的頂高機抬昇車頭，拉出該名婦人，救護人員到場先替婦人包紮止血，再送往基隆長庚醫院觀察。
司機現場未講明為何肇事，僅說會賠償一切費用。
警方正在處理中，詳細事故過程與原因，仍待問完筆錄後才能釐清。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 經典賽Live》低級失誤釀禍 台灣再丟冤枉分
- 想不到！台灣這3件事 讓中客好驚訝...
- 談北宜直鐵 宜蘭高中生這樣說...
- 辛龍嗆包場舞台劇 挨酸還說沒中樂透
- 愛黛兒開唱認夫 已秘婚成人妻
- 偽製降血脂藥冠脂妥 2嫌曾想逃被押
- 自由廣場》細探清大的自我矮化
- 開支票 潘維剛：2018六都贏三都
- 小倉優子斷開偷腥夫 不要贍養費
- 經典賽》輸給以色列 韓網友痛罵150億哥
- 經典賽》差點被這球婊掉 以國打者跟主審說3個字（影音）
- 納小子長大了！孫燕姿公開曬4歲兒
- 猝逝《鐵達尼》男星動心臟大手術 家人竟毫不知情！
- 幫銀髮族量身打造 國旅再推47行程
- 大學繁星苗中錄取105人 校長：歸功「就近入學」
- 降價5000萬賣屋… 他和樓下柯P說掰
- 元宵鳳凰主燈 大里、霧峰新地標
- （影音）55小時點擊破百萬 黃明志沒被幹譙「怪怪的」
- 韋禮安生日願 獨缺當人夫
- 信眾住宿卡位戰！松柏嶺受天宮預約排到1年後…
- 新住民二代靠補助刻苦上進 繁星上北大資訊系
- 藍埔社區埤塘 打造生態公園
- 社論》與國際脫軌的「中生承諾書」
- 阿里山花季週五登場 需轉乘入園
- 自由廣場》中國侵犯台灣學術自由、學生受教權
- 女兒一聲令下 霸氣大S跪地學狼嚎
- 林佳龍東京玩直播…宣傳台中美食
- 鴻海買東芝有阻力？ 日官員希望賣給蘋果
- 業成去年獲利新高 配發4元現金股利
- 別燒了！ 孫翠鳳拍MV 搶救新竹縣空氣
- 70年的悲痛 老屋「有洋蔥」
- 結盟賴神防堵姚文智？ 柯：會與各方互動
- 奧萬大賞蝶 擬規畫四步道
- （贈票）《最愛你的人是我》 魯妮瑪拉曬雙峰穿乳環挑戰不倫
- 證券行情表、證券表格
- 梧桐妹卡片這樣寫 修杰楷34歲生日值得了
- 經典賽》日石川先發 抗紅色閃電
- 監委人選陳師孟遭點名批判 國民黨：擁美國籍權貴子弟
- 清大併竹教大 簡章未改致繁星缺額44名
- 〈愛情軍師團〉3月徵文啟事
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：工程車下坡失控 衝捲婦人撞麵店
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分