工程車下坡失控 衝捲婦人撞麵店

2017-03-07 13:29

〔記者吳政峰、林嘉東／基隆報導〕今天（7日）早上11許，一輛工程車行經基隆基金一路下坡路段，疑因煞車失靈，衝撞一名婦人，再撞上一旁麵店，婦人被捲入車底，意識清醒，已被救護車送醫觀察。

陳姓麵店老闆指出，早上準備開店，將機車停在門口，突見該輛工程車疾駛而來，撞上店門口的柱子。

工程車的右前方卡著一名年約70幾歲的婦人，左前方則是陳男的機車，已被碾爛。

陳男表示，工程車從情人湖開下來，車上有兩人，地上沒有煞車痕，可能是煞車故障，又看到前方路口車流量大，才會選擇撞建築物減速。

47歲的黃姓司機肇事後，趕緊下車，發現車頭卡著一名婦人，立刻用車上的頂高機抬昇車頭，拉出該名婦人，救護人員到場先替婦人包紮止血，再送往基隆長庚醫院觀察。

司機現場未講明為何肇事，僅說會賠償一切費用。

警方正在處理中，詳細事故過程與原因，仍待問完筆錄後才能釐清。