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經典賽Live》低級失誤釀禍 台灣再丟冤枉分
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機車撞汽車 騎士重摔幸運還能立刻站起

2017-03-07  13:25

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市中壢區龍岡路、中北路口6日清晨7點多，一輛直行機車與準備左轉的汽車發生碰撞，18歲的男騎士重重摔落後，幸運竟能立刻站起，讓旁觀路人都為他捏了把冷汗。

警方調查，事故汽機車的駕駛雙方都沒有酒駕，機車騎士摔倒，致小腿撕裂傷，被消防隊員送醫後已無大礙。初判車禍原因可能是天雨視線不良，加上機車的車速過快，詳細原因還要再釐清。

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  • 中壢區龍岡路、中北路口發生汽機車碰撞車禍。（取自網路）

    中壢區龍岡路、中北路口發生汽機車碰撞車禍。（取自網路）

  • 中壢區龍岡路、中北路口發生汽機車碰撞車禍，騎士幸運傷勢不重。（取自網路）

    中壢區龍岡路、中北路口發生汽機車碰撞車禍，騎士幸運傷勢不重。（取自網路）

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