| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽Live》低級失誤釀禍 台灣再丟冤枉分
 首頁 > 社會

陳姓女模今頭七 母：辦好女兒後事最重要

痛失愛女的陳母，顯得很憔悴。（記者江志雄翻攝）

2017-03-07  13:20

［記者江志雄／宜蘭報導］遭性侵殺害的陳姓女模家屬，今天為她辦頭七法會，陳母語帶哽咽地說，家裡現在有很多事，最重要是辦好女兒的後事。

陳姓女模靈位原本安奉在員山福園（宜蘭縣立殯儀館），今天上午已被移往他處，陳母回家收信時接受訪問，媒體詢問，梁姓兇嫌的女友是否會到女模靈前上香？陳母說，並沒有聯繫，案情的事交由檢警偵辦，家屬不清楚。

陳母說，女兒逝世，家屬很難過，無法一直說重覆的話，感謝各界關心，語氣中帶著哽咽，神情相當哀傷。

廣告
  • 陳姓女模母親（左）今上午回家收信。（記者江志雄翻攝）

    陳姓女模母親（左）今上午回家收信。（記者江志雄翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 命案 女模 梁思惠 程宇
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤客家肉餅
暖湯✤何首烏排骨湯
電鍋菜✤味噌蒸鯛魚
洗蔬果不能用鹽水？
轉寄

標題：陳姓女模今頭七 母：辦好女兒後事最重要


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月7日‧星期二‧丁酉年二月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.