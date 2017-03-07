陳姓女模今頭七 母：辦好女兒後事最重要

痛失愛女的陳母，顯得很憔悴。（記者江志雄翻攝）

2017-03-07 13:20

［記者江志雄／宜蘭報導］遭性侵殺害的陳姓女模家屬，今天為她辦頭七法會，陳母語帶哽咽地說，家裡現在有很多事，最重要是辦好女兒的後事。

陳姓女模靈位原本安奉在員山福園（宜蘭縣立殯儀館），今天上午已被移往他處，陳母回家收信時接受訪問，媒體詢問，梁姓兇嫌的女友是否會到女模靈前上香？陳母說，並沒有聯繫，案情的事交由檢警偵辦，家屬不清楚。

陳母說，女兒逝世，家屬很難過，無法一直說重覆的話，感謝各界關心，語氣中帶著哽咽，神情相當哀傷。