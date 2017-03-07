導遊被撞斷門牙 法官判准對方要賠償植牙費用
2017-03-07 13:23
［記者楊政郡／台中報導］24歲黃姓導遊被撞斷門牙4顆，請求對方給予高額「植牙」費用，台中地院法官審酌被害人才24歲，人生旅程長遠，而且他的工作要面對面與人交談，門牙部分為門面的位置，基於美觀及功能還是植牙較為耐久，判准32萬植牙費用及20萬精神慰撫金，扣除機車強制責任險已支付17萬元，判決被告湯女還要支付34萬餘元。
判決書指出，104年2月9日湯女無照騎機車，由英才路北上到民生路口，但未兩段式左轉，撞倒原告黃男之機車，導致黃男4顆牙斷裂、輕微腦震盪等傷害。此案黃某請求民事賠償，要求植牙費32萬餘元，及25萬精神慰撫金。
但湯女認為一般民眾斷齒，會已較便宜的補牙或假牙，不是沒一個人都會選擇較貴的植牙。
此案法官也認同湯女的見解，認為一般民眾大部分應會採經濟考慮，選擇較便宜的補牙或假牙，但是此案經醫師的分析建議，及綜合判斷，被害人才24歲很年輕，人生還很長遠，且從事導遊工作，每天必須與民眾面對面講話及談話，考慮植牙及假牙之耐用程度，美觀及功能需求甚高，應准予植牙，基神慰撫金以20萬為適當，扣除機車強制責任險已給付17萬餘元，被告還要給付34萬餘元。
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