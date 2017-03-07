色魔富商性侵、偷拍9女 判賠其中1人120萬定讞

2017-03-07 13:20

〔記者楊國文／台北報導〕經常流連北市酒店的林姓富商，被控在酒、飲料中下藥迷昏陪酒女子、公司女職員，再予性侵、偷拍等，被害人多達9人，犯案手法如同色魔李宗瑞翻版，酒店1名陪酒小姐指控酒醉後遭林男性侵、偷拍，林男指性交過程中陪酒小姐頻喊「給我錢」，可見雙方是合意性交，但高等法院勘驗認定她已酒醉意識不清，林男供詞不可信，今判他應賠償120萬元定讞。

檢警調查，51歲的林男是某機電公司老闆，多年前起，每週約光顧北市中山區酒店2至3天，出手闊綽。

林男4年前以公事為由，誘騙公司正妹女職員陪他外出拜訪客戶，趁機在她的飲料中下藥，等她藥效發作而意識不清之際帶到摩鐵性侵、偷拍。女職員醒來，驚覺對當天部分行程失憶且身體不舒服，質問林男「你對我做了什麼？」林男拒絕說明，女職員驗傷後提告。

檢警到林家搜索，林男趁隙落跑，還通知家人將偷拍的電腦主機藏起來，並幫忙刪除電腦檔案，幸好檢警搶先一步查扣電腦主機、檔案等物，發現電腦裡存有多筆偷拍影片，且依照劇情取名《進房下藥》、《下藥插穴》等，勘驗結果是身材肥碩的林男涉對5位陪酒女子、3名女職員和女兒大學女同學，分別以手指或按摩棒凌虐性侵，或強迫口交、猥褻等犯行，被害人大多已酒醉無意識，癱軟無力狀態，任由其性侵。

檢方將林男起訴，一審認定其犯案手法惡劣，且被害人多達9人，連女兒大學同學來家裡趕作業累趴時都不放過，重判25年，此案上訴高院後，因林和4名被害人和解，高院判他18年徒刑。