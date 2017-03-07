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質疑李永萍收廠商鑽戒 童仲彥挨告不起訴

2017-03-07  12:57

〔記者謝君臨／台北報導〕台北巿議員童仲彥5年前質詢時，質疑時任台北市長郝龍斌的妻子高閬仙、前副市長李永萍疑收受廠商送的價值400～500百萬元鑽戒，高閬仙自訴控告童仲彥誹謗罪，童仲彥反控高閬仙誣告罪，台北地方法院去年4月判決兩人均無罪，全案目前上訴至高等法院審理，至於李永萍控告童仲彥妨害名譽部分，台北地檢署今也以議員質詢受《憲法》保障享有言論免責權，將童仲彥不起訴。

101年11月15日，童仲彥在台北市議會質詢時，播放錄音帶質疑高閬仙和前副市長李永萍疑似收受工信工程公司總裁潘俊榮贈送的鑽戒；事後，高閬仙自訴控告童誹謗，李永萍則向台北地檢署提出告訴。

去年4月，北院判童仲彥無罪，童仲彥回應道，議員基於職責在議會提出質詢，官員若動輒拿質詢內容控告議員，是戕害言論自由，他感謝合議庭有魄力、勇氣做出無罪判決。

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