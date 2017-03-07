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經典賽Live》低級失誤釀禍 台灣再丟冤枉分
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媒體網友「誤判」女模案 他說冤案始於「這句話」...

2017-03-07  13:16

〔即時新聞／綜合報導〕「如果不是你做的，為什麼誰要供稱是你做的？」民間司法改革基金會祕書長、筆名林雨蒼的林哲瑋在臉書上評論這次的女模命案時指出，這一句話，正是台灣許多冤案發生的原因。

林哲瑋在「林雨蒼」臉書頁上PO文表示：「被指為小模命案共犯的梁女因為證實不在現場，因此被當庭釋放。但對比今天凌晨ETToday東森新聞雲的報導，仍繪聲繪影的描述程男的供詞，稱梁女使用手電筒敲打受害人的頭部。」

他質疑：「請問檢警單位，所謂的『偵查不公開』，到底有沒有人落實？請問媒體，所謂的新聞自律，媒體真的有落實嗎？如果梁女確實不在場，那麼這幾天媒體赤裸裸大規模的指稱梁女為共犯，還刊出她的照片，種種對梁女名譽的侵害，請問要怎麼處理？是要刊出更正的報導與啟事，還是裝死到底？媽媽嘴案中的店長大炳被誤以為犯案，檢警和媒體都沒有學到教訓嗎？」

根據東森新聞雲報導，「押解的員警一聽，反問梁女『如果不是妳做的，為什麼妳的男友要講妳？』」林瑋哲直指，「這種想法，正是台灣許多冤案發生的原因。無論是徐自強案，邱和順案，他們都必須面對這種『如果不是你做的，為什麼誰要供稱是你做的？』的疑問」。

林瑋哲呼籲，從偵查不公開、到無罪推定原則，司法改革刻不容緩！並且表示：「不可諱言，澄清嫌疑後願意釋放，這點仍然應該要嘉許，至少這點是做對的。」

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  • 此次女模命案引起高度關注，然而，案情卻在梁女獲釋後逆轉。林雨蒼呼籲：「司法改革刻不容緩。」（圖擷取自林雨蒼臉書頁）

    此次女模命案引起高度關注，然而，案情卻在梁女獲釋後逆轉。林雨蒼呼籲：「司法改革刻不容緩。」（圖擷取自林雨蒼臉書頁）

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