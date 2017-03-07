愛河再傳意外 男子疑久病厭世溺斃

消防員在七賢橋附近將男子遺體打撈上岸。示意圖與本事件無關。（資料照，記者張忠義）

2017-03-07 13:17

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市愛河又傳有人溺斃！有民眾在今（7日）早11點多發現一名男子在愛河上載浮載沉，趕緊通知警方，消防員跳入河中發現男子已經溺斃，打撈遺體上岸後通知家屬，家屬聞訊趕到現場見屍痛哭。

根據《蘋果日報》報導，高雄市愛河今天接近中午時發生一起男子跳河溺斃意外，有民眾發現愛河漂浮一名男子，消防員到場後立刻跳入河中攔截，發現男子早已溺斃，將男子遺體打撈上岸後通知家屬到場指認，家屬見屍情緒崩潰不敢置信，警方表示溺斃的64歲陳姓男子有中風病史，懷疑陳男久病厭世。

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