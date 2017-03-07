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經典賽Live》低級失誤釀禍 台灣再丟冤枉分
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巴拿馬籍貨櫃船海上起火 海巡總局馳援16名船員

2017-03-07  12:43

〔記者王宣晴／新北報導〕一艘巴拿馬籍貨櫃船傳昨晚9時許在台南外海起火，海洋巡防總局獲報後緊急派員前往馳援，國搜中心亦隨即派遣海鷗直升機投入救援，海巡人員趕抵時一度因海象惡劣無法救援，該船當時為封艙狀態，但現場已無火光及冒煙，直升機於10分鐘後成功吊掛船上人員，救出16名印尼籍船員，所幸並無造成嚴重傷亡。

海巡人員調查，該船隻本月2日從高雄港出發，航行到香港外海時發現機械故障，決定返回高雄維修，隨後便因主機燃油泵故障噴出燃油引發失火，因而失去動力漂流至安平外海42浬處海域，趕緊向海巡總局求救。

海巡總局表示，趕抵事故現場時，貨輪已無沉沒之虞，海面也未發現油污外洩情形，目前由巡護七號在旁戒護，將由航政主管機關調查起火原因。

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  • 海巡總局與國搜中心救出16名印尼籍船員。（記者王宣晴翻攝）

    海巡總局與國搜中心救出16名印尼籍船員。（記者王宣晴翻攝）

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