被控硬上懷孕女學生 中大前所長判賠40萬
〔記者溫于德／台北報導〕中央大學營建管理研究所黃姓前所長，被擔任研究助理的已婚女學生丈夫指控，帶孕妻前往各大汽車旅館性侵多達57次，造成妻子事後罹有精神病、出生的小孩也為此有血腫，並引發黃疸及自閉症等問題，提告要求賠償200萬台幣。
法院審理後認為，根據女學生主動傳送曖昧簡訊提到「...祝寶貝晚上好夢今天很愉快...」，且女學生曾親口向師母致歉等，認定黃男未有性侵情形，但被告確實破壞學生家庭和諧，仍須賠償40萬，全案仍可上訴。
據中央大學網站指出，黃男曾於民國95年至97年間、100年至103年間，兩度擔任該所所長；事發則是在他第二度擔任所長期間。
台北地院判決指出，黃男遭控在101年11月時，利用台中某科技大學術研討會之際，強帶女學生前往飯店要求發生關係；黃不顧對方有孕、性侵得逞，事後甚至出言恐嚇不得揭穿，否則將把性侵一事告知女學生家人，使對方家庭破碎，並喪失研究助理工作。
黃男也被指，持續以「身為女學生的老闆、老師」為由，再度性侵多達56次，地點遍及台北、桃園與台中。後因黃男妻子偶然在家使用電腦，驚見丈夫與女學生的曖昧訊息，才揭發這起不倫戀。
女學生丈夫在審理期間表示，黃男惡行不僅使妻子導致罹患精神病，也讓之後出生的小孩患病，請求賠償200萬；但丈夫也說，即使妻子未被性侵，黃男也已破壞原本家提和諧，仍主張賠償。
黃男則否認有性侵情形，強調雙方是辦公室戀情、僅有摟抱，且被控性侵一事，已在檢方偵查後做出不起訴處分；另就女學生小孩罹病一事，也是女學生患有精神病主因。黃男說，即使侵害原告配偶權須賠償，他願賠、但要求酌減金額。
法院表示，根據黃男被控性侵當日，女學生尚發訊息提到「...祝寶貝晚上好夢今天很愉快...」、「...我懷疑寶貝是不是已經中了我的強烈病毒...」等，認定女方用詞生動，語氣親熱甜蜜，愛慕之情溢於言表，是一般男女互訴情衷的詞語，顯然與被性侵情形有異；因此，即使女學生丈夫主張是被脅迫而寫，法官仍認為告訴人難以舉證，認定女方未遭性侵。
但就黃男與女學生不倫戀一事，雖被告始終否認有發生性關係，但根據女學生曾當面向師母致歉，且女學生公公曾質問媳婦，「那妳有發生性行為的是在什麼時間點？妳有大肚子嗎？」，同時在場的被告則下跪道歉，認定雙方有出軌情形，已侵害原告婚姻幸福，仍判黃男須賠40萬。
至於黃男元配控告丈夫與女學生外遇一事，台北地院前年底判報告二人須連帶賠償黃妻10萬元。
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標題：被控硬上懷孕女學生 中大前所長判賠40萬
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