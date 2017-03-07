又是你！才吸毒路倒 女隔日又臉沾K他命遭逮
2017-03-07 12:28
〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名25歲的林姓女子染上毒癮，日前晚間疑因吸食過量K他命，意識模糊倒在蘆洲中正路上，警消獲報趕抵時發現林女鼻子下方沾滿白色粉末，將她帶回訊問，但林女隔日上午再度在蘆洲永樂街被員警發現吸食K他命，還企圖吸毒後騎車，讓員警忍不住訓斥林女不顧他人安危，將她帶回警局訊問，依社秩法裁罰。
警方調查，蘆洲警分局三民派出所警員李堃哲、蔡友銘本月5日下午巡邏行經永樂街的便利商店時，發現一名女子搖搖晃晃地在商店門口企圖發動機車，鼻子下方沾滿疑似K他命的白色粉末，上前盤查時意外發現是前一晚吸毒過量路倒的林姓女子，林女見警方訊問，還虛弱的不斷反駁「我沒有吸毒」，讓員警怒斥：「連衣服上都是K他命，還說沒有！」
警方表示，當下將林女帶回訊問，並檢驗出林女鼻下的白色粉末為K他命，但因重量未超過20公克，訊後依社維法裁罰。
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