聚合發逃漏稅案 檢方請求沒收146億餘元
聚合發在台中七期獨秀建案外觀。（記者楊政郡翻攝）
〔記者楊政郡／台中報導〕聚合發建設公司董事長陳世坤、妻陳素娟等，96年間起涉嫌偽以「合建分售」手法逃漏稅，「獨秀」、「榮耀」、「夏麗宮」及竹北市「香褆」，不法所得達110億餘元，逃漏稅達12億餘元（未列香褆案），加上陳世坤侵占公司款項不法獲利23億元餘元，把公司當自家金庫，檢方偵結依背信、商業會計法、稅捐稽徵法，偽造文書等罪起訴陳世坤等5人，請求從重量刑，並沒收及追徵達146億餘元不法所得，檢方已查扣陳世坤等人名下62億8千萬元。
台中地檢署去年12月指揮調查站、市警局，偵辦調查聚合發陳世坤等人涉嫌逃漏稅案偵結，起訴董事長陳世坤、妻陳素娟、董事兼總經理祈興國、董事長特助陳淑陵、會計陳淑鳳等，檢察官認為被告等人為了逃漏稅、作假帳，把公司當自家金庫，類似洗錢手法，視法律為無物，請求從重量刑，並沒收及追徵達146億餘元不法所得。
起訴書指出，105年之前稅法舊制，個人出售土地之交易所得屬於「免稅」，陳世坤等人就是為了獲取「免稅」之利益，涉嫌從96年間起拿公司的錢先匯入陳世坤、陳素娟、祈興國個人帳戶，再以個人名義向地主購土，再以地主名義與聚合發公司「合建分售」，就可逃避公司營業稅、營所稅及個人土地交易所得稅（合建分售中，故意提高土地成本，自然降低建設公司獲利，讓公司營業稅及營所稅都逼近零，政府一毛錢都扣不到稅），清查「獨秀」、「榮耀」、「夏麗宮」及「香褆」4建案有此情形，逃漏稅捐已達12億4140萬元（未列香褆一案）。
但此案不僅是逃漏稅，陳世坤、陳素娟、祈興國等3人因而侵占公司之不法獲利達110億餘元，此部分也屬被告犯罪所得。
另外又查出，陳世坤在99年間挪用公司11億3000萬元向交向江姓地主購買一筆土地，然後偽造地主江某押署，將成交金額浮報為16億2681萬元，因而獲得合作金庫9億7500萬元貸款，105年11月該土地以23億餘元轉賣潤隆公司，所得也放陳世坤自己口袋，此部分又是侵占公司款項。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 想不到！台灣這3件事 讓中客好驚訝...
- 經典賽 Live》陳鏞基打退以國先發 台灣展開反攻
- 百貨新櫃登場 獵客各顯魅力
- 宜進現金減資10％ 每股退1元
- 亞東協會改名 野島剛：台灣政治正名ing
- 打臉川普 好萊塢大咖籌拍電影挺新聞自由
- 國民黨主席選舉 媒體民調：郝龍斌第一
- 真實版《孤兒怨》 難民扮兒童恐嚇收養家庭
- 經典賽》忍母喪之痛 黃勝雄待命登板
- 經典賽》輸給以色列 韓網友痛罵150億哥
- 經典賽》差點被這球婊掉 以國打者跟主審說3個字（影音）
- 美田納西爆發H7禽流感 禽肉禁輸台
- 中市首度參加東京國際食品展 林佳龍行銷主打茶與餅
- 梧桐妹卡片這樣寫 修杰楷34歲生日值得了
- 荒廢逾20年 岡山鑽石大樓成立管委會
- 醫病》貨卡運將拚生計滿口爛牙 牙醫施巧手回春
- NBA》威特斯關鍵三分彈 助熱火擊敗騎士拿二連勝（影音）
- 【百年餅店產學合作 瞄準新南向】「舊振南」校園締盟 新住民子女學藝
- 新北市定古蹟滬尾小學校禮堂 外牆塗鴉清除
- 冠脂妥假藥不只1批? 批號 MK479也有疑慮
- 蔡總統補提名監委 吳敦義批：找更多吃白飯的人來吃
- 《健康充電站》腎臟保健講座
- 綠營高市長初選首見「美式」風格 趙天麟政策發表會空間很獨特
- 逆襲房市！這3公司逾500億元造鎮大開發
- 洪玉芬／黑色大地的吶喊 － 從尼羅河到剛果河
- 新營國小百年校慶 將回最早校址濟安宮點聖火
- 綠委質詢唱：你知道我在等你嗎？ 林全尷尬答…
- 經典商品上架 台灣球帽「高」掛
- 華南雲雨區東移加冷氣團 北台灣濕冷
- 〈旅遊的滋味〉航海王的終點──西班牙塞維亞教堂
- 變電箱惹怨 設置地點難獲共識
- 無力繳納罰金 39台籍詐騙犯遭埃及限制出境
- 淡季＋一例一休 2月NMI擴張轉緊縮
- 凌巨2月營收 逆勢成長
- 海軍公開國艦國造計畫 直升機航母赫然出列！
- 法律白話文》過勞之島的煉成（三）—加班不給加班費的撇步（還可以超時工作）
- 元宵鳳凰主燈 大里、霧峰新地標
- 暮光女變帥T還是辣翻 翹臀美背掛保證
- 桃園改裝車噪音檢舉 八德中華路最多
- 南韓特檢組：朴槿惠、崔順實 收三星12億
標題：聚合發逃漏稅案 檢方請求沒收146億餘元
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email