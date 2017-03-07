| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
NBA》林書豪第四節大爆發 率籃網客場獵熊 經典賽 Live》陳鏞基打退以國先發 台灣展開反攻
 首頁 > 社會

警長校門口舉牌 宣導安全守則

岡山警分局長謝進賢與婦幼隊向學童宣導安全守則。（岡山警分局提供）

2017-03-07  12:01

〔記者蘇福男／岡山報導〕岡山警分局長謝進賢化身守護兒童大使，今天一大早站在壽天國小校門口前舉牌，與婦幼隊向學童宣導安全守則，引起師生注目！

原高市警局公關室主任謝進賢，上個月甫升任岡山警分局長，認為犯罪預防與偵查同樣重要，尤其兒童安全首重觀念的建立，認同婦幼隊推出的「兒童安全守則」，因此加入守護兒童行列。

今天一大早，謝進賢與婦幼隊分隊長周恩瑜一起到壽天國小前站崗、舉標語牌，發放安全守則小卡片，「警察伯伯舉牌」果然引起師生的好奇心，紛紛停下趕上學匆忙的腳步一探究竟，達到宣導效果。

廣告
  • 警方在壽天國小校門口前舉牌宣導，引起上學師生好奇一探究竟。（岡山警分局提供）

    警方在壽天國小校門口前舉牌宣導，引起上學師生好奇一探究竟。（岡山警分局提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤客家肉餅
暖湯✤何首烏排骨湯
電鍋菜✤味噌蒸鯛魚
洗蔬果不能用鹽水？
轉寄

標題：警長校門口舉牌 宣導安全守則


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月7日‧星期二‧丁酉年二月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.