警長校門口舉牌 宣導安全守則

岡山警分局長謝進賢與婦幼隊向學童宣導安全守則。（岡山警分局提供）

2017-03-07 12:01

〔記者蘇福男／岡山報導〕岡山警分局長謝進賢化身守護兒童大使，今天一大早站在壽天國小校門口前舉牌，與婦幼隊向學童宣導安全守則，引起師生注目！

原高市警局公關室主任謝進賢，上個月甫升任岡山警分局長，認為犯罪預防與偵查同樣重要，尤其兒童安全首重觀念的建立，認同婦幼隊推出的「兒童安全守則」，因此加入守護兒童行列。

今天一大早，謝進賢與婦幼隊分隊長周恩瑜一起到壽天國小前站崗、舉標語牌，發放安全守則小卡片，「警察伯伯舉牌」果然引起師生的好奇心，紛紛停下趕上學匆忙的腳步一探究竟，達到宣導效果。