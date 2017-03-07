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梁女獲釋命案逆轉 瞿海源：司法系統有問題

2017-03-07  12:27

〔即時新聞／綜合報導〕陳姓女模姦殺案昨上演大逆轉，被控涉案遭羈押的梁女，因事證不足獲釋，引發社會譁然。對此，司改國是籌備會議副召集人瞿海源今於專訪中表示，辦案過程中檢警違反「偵查不公開」原則，是最嚴重問題，且從檢察官到法官，整個系統、過程均出問題。

綜合媒體報導，瞿海源今接受「蔻蔻早餐」廣播專訪時，被問到陳姓女模命案戲劇性轉折的看法。瞿海源表示，這可能是司改會關心的議題，但是「議題」而非「個案」，目前仍在偵查中，尚未起訴，因此不宜多作評論。

瞿海源說，這件事情問題不在於這個人冤枉與否，而是在過程中，媒體怎會知道其中細節，誰洩漏的？直指「偵查不公開」是最嚴重的問題，可能涉及兩部分，一是偵辦系統可能出狀況、二為媒體拚命挖掘、渲染講故事。

瞿海源質疑，從檢察官到法官，整個系統、過程都出問題，法官、檢察官的行為，是否有被監督，這仍需仔細蒐集相關資料，看是否該被評鑑。

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  • 司改國是籌備會議副召集人瞿海源今於專訪中表示，辦案過程中檢警違反「偵查不公開」原則，是最嚴重問題。（資料照，記者簡榮豐攝）

    司改國是籌備會議副召集人瞿海源今於專訪中表示，辦案過程中檢警違反「偵查不公開」原則，是最嚴重問題。（資料照，記者簡榮豐攝）

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