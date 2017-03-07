機場捷運施工無警示標誌 癱瘓女騎士獲國賠204萬元
2017-03-07 11:59
〔記者楊國文／台北報導〕63歲婦人5年前騎機車經過尚未完工的新北市一處機場捷運施工處，因施工地點改變，圍籬後撤露出人行道，卻沒有警示標誌加上燈光昏暗，致婦人一頭撞上人行道，最後肢體癱瘓。一審未判准國賠訴訟，高等法院則認定新北市政府養工處有疏失，逆轉改判須國賠婦人204萬多元。仍可上訴。
陳婦具狀指出，101年10月18日下午6點42分，她騎機車沿新北市三重區環河南路往忠孝橋方向前進，原本路邊有機場捷運的工程圍籬，但因為施工地點改變，施工圍籬後撤，露出原本的人行道路面，卻未設置任何警示標誌，且天色已晚，此機場捷運工程竟無任何照明設備，忠孝橋下方也無路燈，讓她撞上人行道而人王倒地，送醫手術治療後，仍造成嚴重肢體癱瘓，四肢中有三肢無法行動，生活無法自理，已被新北法院裁定為監護宣告。
陳婦認為當時施工單位台北市捷運局與新北市養工處，沒有善盡管理義務，造成她癱瘓，委託律師聲請國賠837萬元。
新北地院駁回陳婦國賠請求，高等法院審理時，台北市捷運局主張，事故路段早就已經移交新北市養工處管理，和捷運局無關，養工處則辯稱，捷運局確實將路段管理權移交自己，但只有短短4個月的時間，來不及設置路燈，再加上原本的路段應該由三重區公所管理，所以婦人應該找區公所賠償。
高院審理認定養工處確實有疏失，必須單獨負擔賠償責任，不過，陳婦未沒有注意車前狀況，本身需負擔7成過失，今判新北市府養工處必須國賠204萬多元。
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