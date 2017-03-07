1個都逃不掉！ 韓國祖師爺級竊盜5人團全羈押禁見

韓國祖師爺級竊盜5人團全羈押禁見，圖為主嫌李泰相。（資料照，記者劉慶侯攝）

2017-03-07 12:06

〔記者錢利忠／台北報導〕來自南韓的祖師爺級扒手李泰相，3次來台試身手均滿載而歸，此次又組成5人扒手精銳團來台犯案，終於在101大樓被埋伏警方逮獲，李泰相等5人前晚被移送台北地檢署，訊後均遭聲押禁見；台北地院昨早先依竊盜罪，裁定主嫌李泰相羈押禁見，另4名韓籍竊嫌朴景隆、鄭浩成、崔貞仁及李恩朱，則於昨天深夜訊問後，遭裁定羈押禁見。

檢警調查，以李泰相為首的韓國扒手團分工細膩，瘦小的李泰相負責下手，魁梧的朴景隆、鄭浩成利用體型出任「推擋手」，僅150公分高的女賊崔貞仁擅耍刀片，負責割破皮包、背包，並由女嫌李恩朱利用肥胖身材掩護。

本月4日中午，警方跟監發現，李泰相等5嫌前往101大樓犯案，當時李泰相先慢慢靠近1名婦人，另4名同夥則同步前後包夾該名婦人，掩護李泰相施展扒技，從後方抽走婦人的名牌皮夾，之後再躲到附近與手下分贓，被埋伏的警方一舉擒獲。