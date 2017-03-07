少女蹺家露宿街頭 警助一家團圓
2017-03-07 11:50
〔記者陳文嬋／高雄報導〕「媽媽，我肚子好餓」，高市1名王姓15歲少女因成績不佳，與母親爆口角，2月20日竟負氣離家，父母親嚇壞報警協尋，鳳山警方循線找到少女，母女倆相擁而泣，一家人終於團圓。
鳳山警方今表示，高市1名就讀護專的王姓15歲少女因在校成績不佳，與她的母親發生口角，2月20日下課後，竟負氣離家，父母親找不到少女，心急如焚報警協尋。
偵查隊小隊長郭禮成據報，率員前往少女家中訪查，王母對於與女兒發生口角相當自責，一直喃喃自語、淚流滿面，警方發現少女帶著零用錢4000元及手機離家出走，警方從少女的電腦中，發現她在失蹤後仍有上線蝦皮拍賣，調閱IP位址發現少女在台南區域，但範圍太過廣範，無法確定正確位址。
警方擔心少女被男網友拐騙，從少女友人口中得知有名黃姓男網友與少女密切聯絡，警方調閱少女最後手機通聯，發現是1家加油站，查出17歲黃姓少年在該加油站打工，警方隨即從鳳山駕車北上台南少年租屋處，派員在外埋伏守候，果然發現王姓少女。
在警方苦勸下，少女同意回家，見到父母親情緒激動，脫口「媽媽，我肚子好餓」，母女倆相擁而泣，少女滿臉疲憊說，搭火車到嘉義，沒錢可以住宿，只能露宿公園，餓了才吃東西，一度到台南找黃姓少年，但2人沒錢，只能吃泡麵裹腹，她身上僅剩500元。
少女父母親感謝警方幫忙，協助找回失蹤的女兒，讓他們一家能團圓，否則後果不堪設想。
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